Вибух емоцій: юна чемпіонка плакала, слухаючи гімн України (відео)

Українка не стримала емоцій на церемонії нагородження

У вівторок, 4 жовтня, 15-річна українка Анастасія Таран на тлі скандалу з українським прапором удруге у кар’єрі виграла чемпіонат Європи у своїй віковій групі.

Про це повідомляє Федерація боксу України у Facebook. Таран раніше перемагала на ЧЄ серед школярів (13-14 років).

У фіналі змагань українка роздільним рішенням суддів 4:1 перемогла Мері Макдонах з Ірландії. Перед фіналом Анастасія зізналася, що її кумиром у боксі є Олександр Усик, а її заповітна мрія — мир в Україні.

Повне відео бою Анастасія Таран — Мері МакДонах:

Додамо, на церемонії нагородження Анастасія не стримала емоцій та почала плакати під час виконання гімну України.

Нагадаємо, перед стартом чемпіонату Європи з боксу серед юніорів та юніорок в італійському Монтезільвано нашій команді заборонили використовувати прапор, після чого українці влаштували бойкот турніру. Юних українських боксерів підтримали легендарний Володимир Кличко та чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO Олександр Усик.

Раніше повідомлялося, що Усик кинув виклик "Бронзовому Бомбардувальнику".