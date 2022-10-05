С России сняли санкции: все решил друг путина

Боксеры россии и беларуси допущены к международным соревнованиям

Совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) проголосовал за отмену санкций по отношению к россии и беларуси. Таким образом, разрешил спортсменам из этих стран принимать участие в соревнованиях под эгидой IBA.

На официальном сайте федерации сообщается, что политика не должна оказывать никакого влияния на спорт, а потому всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия. Более того, они будут выступать под своими флагами и в честь победителей будут звучать национальные гимны.

И это при том, что пару дней назад Украине было запрещено выступать на чемпионате Европы под национальным флагом.

В IBA все решает россиянин Умар Кремлев — президент ассоциации, который незаконно был переизбран в мае этого года.

Да и вообще, за Кремлевым тянется солидный криминальный шлейф. Как пишет "Компромат1", его настоящее имя Лутфуллоев Умар Али Назарович. Только позже Умар Лутфуллоев возьмет фамилию своей жены и станет Кремлевым.

В молодости его дважды арестовывали за вымогательство и нанесение побоев. В 90-е годы Кремлев находился в оперативной разработке как участник серпуховской ОПГ. Пишут, что у Кремлева есть основной актив – компания "Кремлевское золото", которую он создал из небольшой ювелирной мастерской, отобранной у одного из знакомых. Еще его связывают с игорным бизнесом.

Ну и связи с путиным имеются. Недавно диктатор вылез из бункера, чтобы открыть боксерский зал Кремлева в Москве.