Боксери росії та білорусі допущені до міжнародних змагань

Рада директорів Міжнародної асоціації боксу (IBA) проголосувала за відміну санкцій стосовно росії та білорусі. Таким чином, дозволив спортсменам із цих країн брати участь у змаганнях під егідою IBA.

На офіційному сайті федерації повідомляється, що політика не повинна впливати на спорт, а тому всім спортсменам мають бути надані рівні умови. Більше того, вони виступатимуть під своїми прапорами та на честь переможців звучатимуть національні гімни.

І це при тому, що кілька днів тому Україні було заборонено виступати на чемпіонаті Європи під національним прапором.

В IBA все вирішує росіянин Умар Кремльов — президент асоціації, якого незаконно переобрали у травні цього року.

Та й взагалі, за Кремльовим тягнеться солідний кримінальний шлейф. Як пише "Компромат1", його справжнє ім’я Лутфуллоєв Умар Алі Назарович. Лише пізніше Умар Лутфуллоєв візьме прізвище своєї дружини та стане Кремльовим.

У молодості його двічі заарештовували за здирство та завдання побоїв. У 90-ті роки Кремльов перебував в оперативній розробці як учасник серпухівського ОЗУ. Пишуть, що Кремльов має основний актив – компанію "Кремлівське золото", яку він створив з невеликої ювелірної майстерні, відібраної в одного зі знайомих. Ще його пов’язують із гральним бізнесом.

Та й зв’язки з путіним є. Нещодавно диктатор виліз із бункера, щоб відкрити боксерську залу Кремльова у Москві.