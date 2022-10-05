Володимир Кличко знищив "Русского Витязя" у Москві: як це було (відео)

Найрейтинговіший бій року завершився впевненою перемогою українця

5 жовтня 2013 року в Москві відбувся бій за звання чемпіона світу у надважкій вазі. Володимир Кличко зустрічався з Олександром Повєткіним. Поєдинок став найрейтинговішою спортивною подією російського телебачення у 2013 році.

Щоб заманити Кличка до Москви, йому запропонували нечуваний гонорар у 17 млн доларів. Російські грошові гаманці свято вірили, що інвестиція окупиться і "Русский Витязь" відбере в українця чемпіонські пояси.

Проте бій пройшов за повної переваги Кличка. Вже в другому раунді Повєткін вперше в кар’єрі опинився у нокдауні. Далі було ще кілька падінь — і впевнена перемога Кличка. У всіх суддівських картках був однаковий рахунок 119-104 — це найпереконливіша перемога за очками у поєдинках за чемпіонські титули в суперважкій вазі за останні 100 років!

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