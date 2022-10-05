Владимир Кличко уничтожил "Русского Витязя" в Москве: как это было (видео)

Самый рейтинговый бой года завершился уверенной победой украинца

5 октября 2013 года в Москве состоялся бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе. Владимир Кличко встречался с Александром Поветкиным. Поединок стал самым рейтинговым спортивным событием российского телевидения в 2013 году.

Чтобы заманить Кличко в Москву ему предложили баснословный гонорар в 17 млн долларов. Российские денежные кошельки свято верили, что инвестиция окупиться и "Русский Витязь" отберет у украинца чемпионские пояса.

Однако бой прошел с полным преимуществом Кличко. Уже во втором раунде Поветкин впервые в карьере оказался в нокдауне. Дальше последовало еще несколько падений — и уверенная победа Кличко. Во всех судейских карточках был одинаковый счет 119-104 — это самая убедительная победа по очкам в поединках за чемпионские титулы в супертяжелом весе за последние 100 лет!

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