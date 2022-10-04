Кличко раскрыл секрет спасения от российской тирании

Для этого нужно всего лишь помогать Украине

Легенда мирового бокса украинец Владимир Кличко, который заступился за Александра Усика в споре с Тайсоном Фьюри, прокомментировал политическую ситуацию в мире и назвал способ, как уберечься от российской тирании.

Соответствующее заявление экс-чемпион мира в супертяжелом весе сделал у себя в Instagram. Бывший боксер считает, что мир, помогая нашей стране, помогает себе. Кроме того, украинский спортсмен опубликовал символическое фото. На снимке изображен спасательный круг в море в цветах украинского флага, который держит на поверхности Землю.

"Спасая Украину, мир спасет себя от утопления в российской тирании", — написал Владимир.

Лучшие моменты в карьере Владиимира Кличко. Украинец повесил перчатки на гвоздь в 2017 году.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения рф в Украину Владимир Кличко занял четкую позицию и выступил за запрет на участие в международных турнирах для россиян. Это не понравилось российскому чемпиону мира в полутяжелом весе Дмитрию Биволу, который обвинил украинца в смешивании спорта и политики.

Ранее Кличко высказался в поддержку юношеской сборной Украины по боксу. Нашим боксерам запретили выступать на чемпионате Европы под "сине-желтым" флагом.