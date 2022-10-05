Назву "Україна" заборонили у світовому боксі

Спортсмени вийшли на протест на чемпіонаті Європи й повернули прапор

Міжнародна асоціація боксу (IBA), головою якої є росіянин Умар Кремльов, переглянула своє неоднозначне рішення про заборону української символіки на міжнародних змаганнях.

Про це в середу, 5 жовтня, повідомила Рада директорів IBA, передає insidethegames. Згідно з новим розпорядженням, українські боксери зможуть виступати на міжнародних змаганнях під своїм прапором, щоправда, з одним обмеженням. Збірна України називатиметься "Українська команда IBA".

В організації зазначили, що у такий спосіб спортсмени не страждатимуть через санкції проти Федерації боксу України (ФБУ), на яку IBA призупинила діяльність через "втручання влади". IBA вважає, що президентом ФБУ є друг Кремльова Володимир Продивус. При цьому в Міністерстві юстиції України зареєстровано нового керівника — Кирила Шевченка.

"IBA твердо вірить, що спортсмени не повинні страждати, попри обставини, і повинні мати можливість представляти свою країну з гордістю", — оголосила рада директорів IBA.

Зазначимо, що позбавлення назви є серйозною санкцією. Наприклад, збірна росії була позбавлена ​​назви на Олімпіадах у Токіо та Пекіні. Там росіяни виступали під абревіатурою ОКР (Олімпійський комітет росії).

Нагадаємо, юні українські боксери влаштували бойкот змаганням через заборону на прапор та гімн, проте пізніше організатори чемпіонату Європи в Італії пом’якшили санкції, і гімн України пролунав після перемоги 15-річної Анастасії Таран.

Додамо, за наших боксерів заступилися чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик та легенда боксу Володимир Кличко, який відзначив хоробрість спортсменів.