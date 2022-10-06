Выставили себя посмешищем: Владимир Кличко эмоционально отреагировал на снятие санкций с россии

Российским боксерам разрешили участвовать в международных соренованиях

Олимпийский чемпион и бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко отреагировал на решение Международной ассоциации бокса (IBA) допустить российских и белорусских боксеров к международным турнирам.

"Можете ли вы нокаутировать себя? Да. IBA является примером и выставляет себя на посмешище перед всем миром, презирая гуманистические и общечеловеческие ценности. Бокс заслуживает гораздо лучшего. Какой позор", – написал Кличко в Twitter.

Интересно, что согласно новому распоряжению Международной ассоциации бокса, наши боксеры смогут выступать на соревнованиях лишь под названием "Украинская команда IBA".

Напомним, юные украинские боксеры устроили бойкот соревнованиям из-за запрета на флаг и гимн, однако позже организаторы чемпионата Европы в Италии смягчили санкции, и гимн Украины прозвучал после победы 15-летней Анастасии Таран.