Виставили себе посміховиськом: Володимир Кличко емоційно відреагував на зняття санкцій з Росії

Російським боксерам дозволили брати участь у міжнародних змаганнях

Олімпійський чемпіон та колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко відреагував на рішення Міжнародної асоціації боксу (IBA) допустити російських та білоруських боксерів до міжнародних турнірів.

"Чи можете ви нокаутувати себе? Так. IBA є прикладом і виставляє себе на посміховисько перед усім світом, зневажаючи гуманістичні та загальнолюдські цінності. Бокс заслуговує на краще. Яка ганьба", — написав Кличко в Twitter.

Цікаво, що згідно з новим розпорядженням Міжнародної асоціації боксу, наші боксери зможуть виступати на змаганнях лише під назвою "Українська команда IBA".

Нагадаємо, юні українські боксери влаштували бойкот змаганням через заборону на прапор та гімн, проте пізніше організатори чемпіонату Європи в Італії пом’якшили санкції, і гімн України пролунав після перемоги 15-річної Анастасії Таран.