У боксі з’явився унікальний пояс на згадку про Єлизавету II: хто його отримає

Титул розіграють Кларісса Шилдс та Саванна Маршалл

Всесвітня боксерська рада (WBC) вирішила вшанувати пам’ять королеви Єлизавети II. На її честь створили спеціальний чемпіонський пояс. Нагадаємо, королева померла у вересні і похорон не обійшовся без дивацтв.

Новий пояс буде розіграно 15 жовтня у Лондоні. Там відбудеться поєдинок між непереможними Клариссою Шилдс та Саванною Маршалл. Шилдс володіє поясами WBC, WBA та IBF у середній вазі. Маршалл є чемпіонкою за версією WBO. Тож їхній бій буде за звання абсолютної чемпіонки в середній вазі. Переможниці вручать і новий пояс.

Своє рішення створити пояс на честь Єлизавети ІІ у WBC пояснили тим, що бокс як вид спорту зародився саме у Великій Британії. Крім того, батько королеви король Георг VI був затятим фанатом боксу.

Раніше ми писали, що збірна України з боксу тепер називатиме на міжнародних змаганнях "Українська команда IBA".

Більше того, рада директорів Міжнародної асоціації боксу (IBA) проголосувала за відміну санкцій стосовно росії та білорусі.