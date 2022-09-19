Павук на труні, знепритомнення і Байден у заторі: похорон королеви Єлизавети II не обійшовся без казусів (фото, відео)

Пам’ятні заходи пройшли практично за планом, але трапилося кілька дивних моментів

У Великій Британії в понеділок, 19 вересня, проходила церемонія прощання з королевою Єлизаветою II. Процесія пройшла вулицями міста, а у Вестмінстерському абатстві було близько 2000 гостей. Королеву поховають у Меморіальній каплиці короля Георга VI у Віндзорі разом зі своїм покійним чоловіком принцом Пилипом.

На вулиці вийшли тисячі людей, щоб провести в останній шлях монарха Європи, який найдовше правив. Також церемонія транслювалася в прямому ефірі. Важлива подія відбулася майже за графіком, але не обійшлася цього урочистого дня без деяких дивних і незапланованих моментів.

Непритомність й арешт

Безпеку в місті в день похорону забезпечували 10 000 поліцейських. Один із співробітників поліції знепритомнів перед початком церемонії, його забрали на ношах з місця події в центрі Лондона. Пізніше погіршилося самопочуття ще трьох військовослужбовців, їм на допомогу вчасно прийшли товариші за службою.

Поліцейському різко стало погано

Тоді як інші співробітники безпеки миттєво зреагували на глядача, який намагався перелізти через вуличний бар’єр: у цей час катафалка якраз просувалась дорогою.

Охорона не дала пробратися чоловікові ближче до процесії

Джо Байден у пробці

Президент США Джо Байден прибув на прощання з королевою разом із дружиною Джилл. Його броньований лімузин на прізвисько "Звір" дещо затримався, доки їхав через лондонські пробки.

Джо Байден все ж таки встиг до початку похорону

Павук на труні

Дуже уважні глядачі під час церемонії у Вестмінстерському абатстві помітили на труні павука. У мережі його вже назвали найщасливішим павуком у світі. До речі, на труні королеви розміщено прапор, корону, скіпетр, а також вінок із квітів, увінчаний запискою від короля Чарльза. Цікаво, що на прохання короля вінок був зроблений екологічно безпечним способом із англійського моху та дубових гілок. Мабуть, це й привабило павука.

Труна королеви Єлизавети II

Нагадаємо, королева Єлизавета ІІ померла 8 вересня 2022 року. Після неї на трон Великобританії зійшов її старший син Чарльз.

Раніше "Телеграф" розповідав, що через похорон королеви Єлизавети II спалахує скандал, до нього залучені лідери багатьох країн.