Похорон Єлизавети II: з’явилися перші знімки з церемонії (фото)

Попрощатися з королевою прийшли близько 2000 тисяч гостей, ще мільйони стежать за церемонією онлайн

Великобританія та весь світ сьогодні прощаються з королевою Єлизаветою II, яка померла 8 вересня. Похорон проходить у Вестмінстерському абатстві, церемонія транслюється у прямому ефірі. У залі присутні члени королівської родини, світові політики та піддані британської корони.

Королева Єлизавета ІІ буде похована разом із принцом Філіпом сьогодні, 19 вересня. У мережі вже з’явилися перші фотографії з церемонії прощання, що проходить у церкві 13 століття, де майже 70 років тому відбулася коронація Єлизавети II.

За даними Washington Post, в абатстві присутні майже 2000 гостей, у тому числі понад 90 світових лідерів, а також представники десятків королівських сімей, у тому числі правнуки королеви Джордж і Шарлотта. Зі скорботою проводжають в останню путь королеву мільйони людей у всьому світі, які стежать за церемонією в онлайн-режимі. Тоді як у Сполученому Королівстві десятки тисяч людей розбили табір на ніч через цю подію.

На церемонію зібралося близько 2000 тисяч людей. Скріншот

Похорон проходить у Вестмінстерському абатстві. Скріншот

Члени королівської родини. Фото: news.sky.com

Король Чарльз. Фото: news.sky.com

Принц Вільям. Фото: news.sky.com

Правнуки королеви Джордж та Шарлотта. Фото: news.sky.com

Нагадаємо, що королеви Єлизавети ІІ не стало 8 вересня 2022 року. Після неї на трон Великобританії зійшов її старший син Чарльз, який відразу змінив офіційне ім’я на Карл (Чарльз) III. З транскрипцією імені нового монарха іншими мовами вже виникли труднощі, за цією темою уважно слідкував "Телеграф".

Раніше повідомлялося, що через похорон Єлизавети II спалахує скандал, в якому замішані лідери багатьох країн.