Похороны Елизаветы II: появились первые снимки с церемонии (фото)

Проститься с королевой пришли около 2000 тысяч гостей, еще миллионы следят за церемонией онлайн

Великобритания и весь мир сегодня прощаются с королевой Елизаветой II, которая скончалась 8 сентября. Похороны проходят в Вестминстерском аббатстве, церемония транслируется в прямом эфире. В зале присутствуют члены королевской семьи, мировые политики и подданные британской короны.

Королева Елизавета II будет похоронена вместе с принцем Филиппом сегодня, 19 сентября. В сети уже появились первые фотографии с церемонии прощания, которая проходит церкви 13 века, где почти 70 лет назад и состоялась коронация Елизаветы II.

По данным Washington Post, в аббатстве присутствуют почти 2000 гостей, в том числе более 90 мировых лидеров, а также представители десятков королевских семей, в том числе правнуки королевы Джордж и Шарлотта. Со скорбью провожают в последний путь королеву миллионы людей по всему миру, которые следят за церемонией в онлайн-режиме. Тогда как в Соединенном Королевстве десятки тысяч людей разбили лагерь на ночь в связи с этим событием.

На церемонию собрались около 2000 тысяч человек. Скриншот

Похороны проходят в Вестминстерском аббатстве. Скриншот

Члены королевской семьи. Фото: news.sky.com

Король Чарльз. Фото: news.sky.com

Принц Уильям. Фото: news.sky.com

Правнуки королевы Джордж и Шарлотта. Фото: news.sky.com

Напомним, что королевы Елизаветы II не стало 8 сентября 2022 года. После нее на трон Великобритании взошел ее старший сын Чарльз, который тут же сменил официальное имя на Карл (Чарльз) III. С транскрипцией имени нового монарха на другие языки уже возникли трудности, за этой темой внимательно следил "Телеграф".

Ранее сообщалось, что из-за похорон Елизаветы II разгорается скандал, в котором замешаны лидеры многих стран.