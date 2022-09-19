Опубликован последний портрет королевы Елизаветы, сделанный перед смертью (фото)

В июне 2022 года Елизавета II отмечала 70-летие своего правления.

В преддверии похорон Ее Величества королевы Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве, королевская семья поделилась последним портретом, который был создан при жизни монарха. Фото было сделано во время празднования платинового юбилея ее пребывания на троне.

Снимок был опубликован в соцсетях королевской семьи. Ее Величество позировала в небесно-голубом платье с шикарной брошью с камнями в цвет ее наряда. Королева всегда была в хорошем настроении и улыбалась своим подданным, и для этого портрета она не пожалела своей широкой улыбки. Стоит отметить, что снимок очень яркий и светлый.

"В этом году он(снимок — ред.) был приурочен к платиновому юбилею Ее Величества, поскольку она стала первым британским монархом, достигшим этого рубежа" — говорится в подписи к фото.

Напомним, что королевы Елизаветы II не стало 8 сентября. После нее на трон Великобритании взошел ее старший сын Чарльз, который тут же сменил официальное имя на Карл (Чарльз) III. Какие проблемы имеются с транскрипцией имени нового монарха на другие языки, внимательно исследовал "Телеграф".

Также стоить отметить, что из-за похорон Елизаветы II разгорается скандал, в котором замешаны лидеры многих стран.