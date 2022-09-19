Опубліковано останній портрет королеви Єлизавети, зроблений перед смертю (фото)

У червні 2022 року Єлизавета ІІ відзначала 70-річчя свого правління.

Напередодні похорону Її Величності королеви Єлизавети II у Вестмінстерському абатстві, королівська сім’я поділилася останнім портретом, створеним за життя монарха. Фото було зроблено під час відзначення платинового ювілею її перебування на троні.

Знімок було опубліковано у соцмережах королівської родини. Її Величність позувала у небесно-блакитній сукні з шикарною брошкою з камінням у колір її вбрання. Королева завжди була в гарному настрої і посміхалася своїм підданим, і для цього портрета вона не пошкодувала своєї широкої посмішки. Знімок дуже яскравий і світлий.

"Цього року він (знімок — ред.) був присвячений до платинового ювілею Її Величності, оскільки вона стала першим британським монархом, який досяг цього рубежу" — йдеться у підписі до фото.

Нагадаємо, що королеви Єлизавети ІІ не стало 8 вересня. Після неї на трон Великобританії зійшов її старший син Чарльз, який відразу змінив офіційне ім’я на Карл (Чарльз) III. Які проблеми є з транскрипцією імені нового монарха іншими мовами, уважно досліджував "Телеграф".

Також варто відзначити, що через похорон Єлизавети II спалахує скандал, в якому замішані лідери багатьох країн.