Паук на гробу, обмороки и Байден в пробке: похороны королевы Елизаветы II не обошлись без странностей (фото, видео)

Памятные мероприятия прошли практически по плану, но случилось несколько казусов

В Великобритании в понедельник, 19 сентября, проходила церемония прощания с королевой Елизаветой II. Процессия прошла по улицам города, а в Вестминстерском аббатстве присутствовало около 2000 гостей. Королеву похоронят в Мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзоре вместе со своим покойным мужем принцем Филиппом.

На улицы вышли тысячи людей, чтобы провести в последний путь самого долгоправящого монарха Европы. Также церемония транслировалась в прямоv эфире. Важное событие прошло почти по графику, но не обошлось в этот торжественный день без некоторых странных и незапланированных моментов.

Обмороки и арест

Безопасность в городе в день похорон обеспечивали 10 000 полицейских. Один из сотрудников полиции потерял сознание перед началом церемонии, его унесли на носилках с места происшествия в центре Лондона. Позже ухудшилось самочувствие еще троих военнослужащих, им на помощь вовремя подоспели сослуживцы.

Полицейскому резко стало плохо

Тогда как другие сотрудники безопасности мгновенно среагировали на зрителя, который пытался перелезть через уличный барьер: в это время катафалк как раз продвигался по дороге.

Охрана не дала пробраться мужчине ближе к процессии

Джо Байден в пробке

Президент США Джо Байден прибыл на прощание с королевой вместе с женой Джилл. Его бронированный лимузин по прозвищу "Зверь" несколько задержался, пока ехал через лондонские пробки.

Джо Байден все же успел к началу похорон

Паук на гробу

Очень внимательные зрители в ходе церемонии в Вестминстерском аббатстве заметили на гробу паука. В сети его уже назвали самым удачливым пауком в мире. К слову, на гробу королевы размещены флаг, корона, скипетр, а также венок из цветов, увенчанный запиской от короля Чарльза. Интересно, что по просьбе короля венок был сделан экологически безопасным способом, из английского мха и дубовых ветвей. Вероятно, это и привлекло паука.

Гроб королевы Елизаветы II

Напомним, королева Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года. После нее на трон Великобритании взошел ее старший сын Чарльз.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что из-за похорон королевы Елизаветы II разгорается скандал, в него вовлечены лидеры многих стран.