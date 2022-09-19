Паук на гробу, обмороки и Байден в пробке: похороны королевы Елизаветы II не обошлись без странностей (фото, видео)
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Памятные мероприятия прошли практически по плану, но случилось несколько казусов
В Великобритании в понедельник, 19 сентября, проходила церемония прощания с королевой Елизаветой II. Процессия прошла по улицам города, а в Вестминстерском аббатстве присутствовало около 2000 гостей. Королеву похоронят в Мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзоре вместе со своим покойным мужем принцем Филиппом.
На улицы вышли тысячи людей, чтобы провести в последний путь самого долгоправящого монарха Европы. Также церемония транслировалась в прямоv эфире. Важное событие прошло почти по графику, но не обошлось в этот торжественный день без некоторых странных и незапланированных моментов.
Обмороки и арест
Безопасность в городе в день похорон обеспечивали 10 000 полицейских. Один из сотрудников полиции потерял сознание перед началом церемонии, его унесли на носилках с места происшествия в центре Лондона. Позже ухудшилось самочувствие еще троих военнослужащих, им на помощь вовремя подоспели сослуживцы.
Тогда как другие сотрудники безопасности мгновенно среагировали на зрителя, который пытался перелезть через уличный барьер: в это время катафалк как раз продвигался по дороге.
Джо Байден в пробке
Президент США Джо Байден прибыл на прощание с королевой вместе с женой Джилл. Его бронированный лимузин по прозвищу "Зверь" несколько задержался, пока ехал через лондонские пробки.
Паук на гробу
Очень внимательные зрители в ходе церемонии в Вестминстерском аббатстве заметили на гробу паука. В сети его уже назвали самым удачливым пауком в мире. К слову, на гробу королевы размещены флаг, корона, скипетр, а также венок из цветов, увенчанный запиской от короля Чарльза. Интересно, что по просьбе короля венок был сделан экологически безопасным способом, из английского мха и дубовых ветвей. Вероятно, это и привлекло паука.
Напомним, королева Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года. После нее на трон Великобритании взошел ее старший сын Чарльз.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что из-за похорон королевы Елизаветы II разгорается скандал, в него вовлечены лидеры многих стран.