В боксе появился уникальный пояс в память о Елизавете II: кто его получит

Титул разыграют Кларисса Шилдс и Саванна Маршалл

Всемирный боксерский совет (WBC) реши почтить память королевы Елизаветы II. В ее честь создали специальный чемпионский пояс. Напомним, королева умера в сентябре и похороны не обошлись без странностей.

Новый пояс будет разыгран 15 октября в Лондоне. Там состоится поединок между непобедимыми Клариссой Шилдс и Саванной Маршалл. Шилдс владеет поясами WBC, WBA и IBF в среднем весе. Маршалл является чемпионкой по версии WBO. Так что их бой будет за звание абсолютной чемпионки в среднем весе. Победительнице вручат и новый пояс.

Свое решение создать пояс в честь Елизаветы ІІ в WBC объяснили тем, что бокс как вид спорта зародился именно в Великобритании. Кроме того, отец королевы король Георг VI был ярым фанатом бокса.

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