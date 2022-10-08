Це підла помста росії за українську незламність: суперваговик пояснив скандал у боксі

рф повернули у світовий бокс

Непереможний український боксер суперважкої ваги Владислав Сіренко (19-0, 16 КО) прокоментував гучне рішення Міжнародної асоціації боксу (IBA) зняти санкції з росії та Білорусі.

Відповідний пост спортсмен розмістив на своїй сторінці в Instagram. Боксер вважає, що росія за допомогою глави IBA росіянина Умара Кремльова мстить Україні та українцям за незламність, стійкість і принциповість. Сіренко також відзначив, що дії росіян ставлять під загрозу участь боксерів в Олімпійських іграх через потенційне виключення боксу з олімпійської програми.

"Цинізм та ірраціональність — такі форми світогляду притаманні усім росіянам, і керівник IBA цьому не виключення. Таке враження, що рішення ІВА – ница і підла помста керівника ІВА, росіянина Умара Кремльова, Україні та українцям за незламність, стійкість та принциповість. Шкода, що в ІВА є люди, які підтримують цей театр абсурду.

Шкода, що наші молоді атлети проходять через такі випробування і виборюють право виступати під прапором своєї держави", — написав Сіренко.

Нагадаємо, на юнацькому чемпіонаті Європи з боксу IBA заборонила український прапор. Юні українські спортсмени розпочали бойкот і досягли свого. Організація дозволила українську символіку, але заборонила назву "Україна".