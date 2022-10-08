"Сопернику запретили бить россиянина": фанаты в ярости от вечера бокса в рф (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Бой состоялся в цирке и напоминал цирк
В Большом Московском цирке состоялся боксерский турнир, главным событием которого стал бой россиянина Магомеда Исмаилова, публично рассказавшего о масштабах допинга в российском ММА, против серба Александра Илича.
Полное видео поединка доступно на YouTube-канале "Ушатайка". Любители бокса массово жалуются на шоу и говорят о договорном характере главного поединка.
6-раундовый бой Исмаилов — Илич, организованный Pravda Old School Boxing, подвергся критике из-за странного хода поединка. Сербский боец весь бой просто убегал от россиянина и даже не пытался наносить тому ущерб. Магомед, в свою очередь, пытался попасть по сопернику размашистыми ударами. В итоге оба бойца явно остались довольны гонораром. Россиянин заработал 30 млн рублей (около 18 млн гривен).
Полное видео боя Магомед Исмаилов — Александр Илич:
Напомним, в августе Илич проявил себя с лучшей стороны, победив глухим нокаутом знаменитого российского бойца ММА Александра Шлеменко.
Ранее сообщалось, что мексиканский боец ММА случайно нокаутировал судью в бою против команды Ирландии.