"Сопернику запретили бить россиянина": фанаты в ярости от вечера бокса в рф (видео)

Бой состоялся в цирке и напоминал цирк

В Большом Московском цирке состоялся боксерский турнир, главным событием которого стал бой россиянина Магомеда Исмаилова, публично рассказавшего о масштабах допинга в российском ММА, против серба Александра Илича.

Полное видео поединка доступно на YouTube-канале "Ушатайка". Любители бокса массово жалуются на шоу и говорят о договорном характере главного поединка.

6-раундовый бой Исмаилов — Илич, организованный Pravda Old School Boxing, подвергся критике из-за странного хода поединка. Сербский боец весь бой просто убегал от россиянина и даже не пытался наносить тому ущерб. Магомед, в свою очередь, пытался попасть по сопернику размашистыми ударами. В итоге оба бойца явно остались довольны гонораром. Россиянин заработал 30 млн рублей (около 18 млн гривен).

Реакция сети на бой Исмаилов - Илич

Полное видео боя Магомед Исмаилов — Александр Илич:

Напомним, в августе Илич проявил себя с лучшей стороны, победив глухим нокаутом знаменитого российского бойца ММА Александра Шлеменко.

Ранее сообщалось, что мексиканский боец ММА случайно нокаутировал судью в бою против команды Ирландии.