"Супернику заборонили бити росіянина": фанати в люті від вечора боксу в рф (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Бій відбувся у цирку та нагадував цирк
У Великому Московському цирку відбувся боксерський турнір, головною подією якого став бій росіянина Магомеда Ісмаїлова, який публічно розповів про масштаби допінгу в російському ММА, проти серба Олександра Іліча.
Повне відео поєдинку доступне на YouTube-каналі "Ушатайка". Любителі боксу масово скаржаться на шоу та говорять про договірний характер головного поєдинку.
6-раундовий бій Ісмаїлов — Іліч, організований Pravda Old School Boxing, розкритикували через дивний хід поєдинку. Сербський боєць весь бій просто тікав від росіянина і навіть не намагався завдавати тому шкоди. Магомед, у свою чергу, намагався попасти по супернику розмашистими ударами. У результаті обидва бійці явно залишилися задоволеними гонораром. Росіянин заробив 30 млн рублів (близько 18 млн гривень).
Повне відео бою Магомед Ісмаїлов — Олександр Іліч:
Нагадаємо, у серпні Іліч проявив себе з кращого боку, перемігши глухим нокаутом знаменитого російського бійця ММА Олександра Шлеменка.
Раніше повідомлялося, що мексиканський боєць ММА випадково нокаутував суддю проти команди Ірландії.