"300 тисяч на день": російський топ-боєць ММА назвав ціну за поїздку на Донбас

Пранкери показали, скільки коштує "патріотизм" у рф

Відомий російський боєць змішаних єдиноборств Олександр Ємельяненко, який у травні нагадував "ходячий труп", став жертвою пранку.

Про це повідомляє "Чемпіонат". За інформацією джерела, телефонні шахраї запропонували бійцю поїхати на Донбас, щоб виступити на підтримку так званої "спецоперації", а спортсмен запросив 300 тисяч рублів на день (близько 187 тисяч гривень, — Ред.).

"Скільки днів це займе, чотири? Давайте щодня по 300 тисяч. Річ у тому, що я працюю і тут більше грошей заробляю. Я і так планую з’їздити з іншими організаціями. Але ви можете під мене та рекламу зробити. Все, що заробите зверху — буде ваше", — сказала по телефону людина, чий голос дуже схожий на Олександра Ємельяненка.

У мережі відразу висміяли ситуацію.

У мережі висміяли Олександра Ємельяненка за готовність поїхати на Донбас за гроші

Нагадаємо, у своєму останньому бою Ємельяненко протримався лише кілька секунд проти В’ячеслава Дацика.

Раніше повідомлялося, що російський чемпіон Володимир Мінєєв із задоволенням пішов воювати проти України по мобілізації. До цього готовність воювати за рф висловив відомий російський боксер Денис Лебедєв.