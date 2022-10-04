"300 тысяч в день": российский топ-боец ММА назвал цену за поездку на Донбасс

Пранкеры показали, сколько стоит "патриотизм" в рф

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, который в мае напоминал "ходячий труп", стал жертвой пранка.

Об этом сообщает "Чемпионат". По информации источника, телефонные мошенники предложили бойцу поехать на Донбасс, чтобы выступить в поддержку так называемой "спецоперации", а спортсмен запросил 300 тысяч рублей в день (около 187 тысяч гривен, — Ред.).

"Сколько дней это займет, четыре? Давайте каждый день по 300 тысяч. Дело в том, что я работаю и здесь больше денег зарабатываю. Я и так планирую съездить с другими организациями. Но вы можете под меня и рекламу сделать. Всё что заработаете сверху — будет ваше", — сказал по телефону человек, чей голос очень похож на Александра Емельяненко.

В сети тут же высмеяли ситуацию.

В сети высмеяли Александра Емельяненко за готовность поехать на Донбасс за деньги

Напомним, в своем последнем бою Емельяненко продержался всего несколько секунд против Вячеслава Дацика.

Ранее сообщалось, что российский чемпион Владимир Минеев с удовольствием пошел воевать против Украины по мобилизации. До этого готовность воевать за рф выразил известный российский боксер Денис Лебедев.