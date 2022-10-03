Сломал ногу об соперника. Жуткая травма в ММА (видео)

Ричард Паленсия проиграл поединок техническим нокаутом

Поединок турнира по смешанным единоборствам Bellator 286 между Ричардом Паленсией и Си Джеем Хэмилтоном завершился досрочно. Одного из бойцов прямо из октагона забрали в больницу. Ранее мы рассказывали о бое девушек на глазах Цукерберга.

По ходу поединка Ричард нанес лоу-кик сопернику. Да с такой силой, что сломал себе ногу.

Хэмилтону присудили победу техническим нокаутом, а Паленсию отвезли в больницу, где у него диагностировали перелом малоберцовой и берцовой костей.

Напомним, что сборная Украины выиграла чемпионат Европы по ММА. Наша команда завоевала десять медалей и заняла первое место в общекомандном зачете.

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