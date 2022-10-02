Две девушки подрались на глазах Цукерберга: на лице проигравшей живого места нет (видео)

Маккензи Дерн проиграла Сяонань Ян в главном поединке вечера UFC

В Лас-Вегасе завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 211. Его главным событием стал женский бой в первом наилегчайшем весе между Маккензи Дерн и Сяонань Ян. Ранее сборная Украины выиграла чемпионат Европы по ММА.

На поединок пришел посмотреть основатель Facebook Марк Цукерберг.

Поединок вышел потрясающим по накалу. Две девушки не жалели друг друга, обмениваясь ударами. Бой прошел всю дистанцию и завершился победой Ян. По итогам пяти раундов двое судей отдали предпочтение китаянке со счетом 48-47, а третий решил, что была ничья.

После боя Дерн показала свое лицо в синяках и гематомах. В Instagram она записала видео для болельщиков.

"Большое спасибо фанатам, извините, если кого-то разочаровала! Нужно становиться лучше. Цель остается — стать чемпионом", — сказала Маккензи.

Кстати, украинская звезда ММА позирует для Playboy.