Дві дівчини побилися на очах Цукерберга: на обличчі живого місця немає (відео)

Маккензі Дерн програла Сяонань Ян у головному поєдинку вечора UFC

У Лас-Вегасі завершився турнір зі змішаних єдиноборств UFC Fight Night 211. Його головною подією став жіночий бій у першій найлегшій вазі між Маккензі Дерн та Сяонань Ян. Раніше збірна України виграла чемпіонат Європи з ММА.

На поєдинок прийшов подивитись засновник Facebook Марк Цукерберг.

Поєдинок вийшов приголомшливим по напруженню. Дві дівчини не шкодували одна одну, обмінюючись ударами. Бій пройшов усю дистанцію та завершився перемогою Ян. За підсумками п’яти раундів двоє суддів віддали перевагу китаянці з рахунком 48-47, а третій вирішив, що була нічия.

Після бою Дерн показала своє обличчя у синцях та гематомах. У Instagram вона записала відео для вболівальників.

"Велике спасибі фанатам, вибачте, якщо когось розчарувала! Потрібно ставати краще. Мета залишається - стати чемпіонкою", — сказала Маккензі.

До речі, українська зірка ММА позує для Playboy.