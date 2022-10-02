Украинский боец выиграл чемпионат Европы, а затем вернулся на фронт (видео)

Украинские защитники успевают не только бить оккупантов, но и выигрывать престижные спортивные соревнования

Украинцы блестяще выступают на ММА-сцене. В Тбилиси (Грузия) завершился чемпионат Европы по смешанным единоборствам международной федерации GAMMA.

Одним из победителей турнира стал украинец Кирилл Коломиец, передает Спортивный комитет Украины в Facebook. Изюминкой этого триумфа стал тот факт, что Кирилл является бойцом спецподразделения KRAKEN.

Коломиец в финале соревнований в весовой категории до 77,1 кг одолел местного бойца Санану Алиеви. Спортсмены устроили настоящую рубку, в ходе которой украинец отправил грузина в нокдаун. Соперник Кирилла сумел подняться и даже продолжил поединок, однако на 2 раунд он не вышел. Таким образом, украинец оформил победу на чемпионате Европы.

Добавим, что Коломиец принял участие в турнире, находясь в отпуске. После победы он вернулся на фронт защищать Украину. К слову, украинцы заняли на ЧЕ 2-е общекомандное место.

Видео боя Кирилл Коломиец - Санан Алиеви

"Справка": спецподразделение "Kraken" — отдельное разведывательно-диверсионное подразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Ранее сообщалось, что известный российский боец ММА сенсационно проиграл глухим нокаутом, после чего выразил недовольство судейством.

Напомним, легенду российского ММА высмеяли за слова про санкции.