"Без россии никуда": легенду российского спорта высмеяли за слова про санкции

Боец ММА прокомментировал международную изоляцию рф

Легендарный российский боец ММА Федор Емельяненко, брат которого Александр недавно спился, высказался о санкциях против российских спортсменов.

Своим виденьем ситуации Федор поделился с Okko MMA. К слову запрет коснулся и на представителей смешанных единоборств из рф.

Емельяненко, который родом из Донбасса, считает, что чемпионаты мира и Европы без россии станут неполноценными, а потому он призывает Запад одуматься и "не вставлять палки в колеса" российскому спорту.

"Мы надеемся, что санкции не будут вечными, что чемпионаты Европы и мира будут полноценными. Но план "Б" нужен, мы разрабатываем план "Б": встречаемся и общаемся с дружественными странами. Как-то у нас получается, что всегда был лозунг "Спорт вне политики", но по спорту в первую очередь бьет политика. Надеемся, что все-таки одумаются санкционные страны наши, которые пытаются нам палки в колеса вставить. Они поймут, что без россии никак и никуда", – сказал Емельяненко.

В сети высмеяли слова Емельяненко, отметив, что это не Запад должен одуматься, а "один старичок в бункере". Один из пользователей пошутил, что без россии в мире спорта не будет грандиозных допинг-скандалов.

В сети высмеяли слвоа Федора Емельяненко про санкции Запада

Ранее сообщалось, что легенда бокса Майк Тайсон неоднозначно высказался о войне в Украине.

Напомним, сборная рф по футболу сумела найти соперника для товарищеского матча.