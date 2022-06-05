"Без россии никуда": легенду российского спорта высмеяли за слова про санкции
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Боец ММА прокомментировал международную изоляцию рф
Легендарный российский боец ММА Федор Емельяненко, брат которого Александр недавно спился, высказался о санкциях против российских спортсменов.
Своим виденьем ситуации Федор поделился с Okko MMA. К слову запрет коснулся и на представителей смешанных единоборств из рф.
Емельяненко, который родом из Донбасса, считает, что чемпионаты мира и Европы без россии станут неполноценными, а потому он призывает Запад одуматься и "не вставлять палки в колеса" российскому спорту.
"Мы надеемся, что санкции не будут вечными, что чемпионаты Европы и мира будут полноценными. Но план "Б" нужен, мы разрабатываем план "Б": встречаемся и общаемся с дружественными странами. Как-то у нас получается, что всегда был лозунг "Спорт вне политики", но по спорту в первую очередь бьет политика. Надеемся, что все-таки одумаются санкционные страны наши, которые пытаются нам палки в колеса вставить. Они поймут, что без россии никак и никуда", – сказал Емельяненко.
В сети высмеяли слова Емельяненко, отметив, что это не Запад должен одуматься, а "один старичок в бункере". Один из пользователей пошутил, что без россии в мире спорта не будет грандиозных допинг-скандалов.
Ранее сообщалось, что легенда бокса Майк Тайсон неоднозначно высказался о войне в Украине.
Напомним, сборная рф по футболу сумела найти соперника для товарищеского матча.