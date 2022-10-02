Український боєць виграв чемпіонат Європи, а потім повернувся на фронт (відео)

Українські захисники встигають не лише бити окупантів, а й вигравати престижні спортивні змагання

Українці блискуче виступають на ММА-сцені. У Тбілісі (Грузія) завершився чемпіонат Європи зі змішаних єдиноборств міжнародної федерації GAMMA.

Одним із переможців турніру став українець Кирило Коломієць, передає Спортивний комітет України у Facebook. Родзинкою цього тріумфу став той факт, що Кирило є бійцем спецпідрозділу KRAKEN.

Коломієць у фіналі змагань у ваговій категорії до 77,1 кг здолав місцевого бійця Санана Алієві. Спортсмени влаштували справжню рубку, під час якої українець відправив грузина у нокдаун. Суперник Кирила зумів піднятись і навіть продовжив поєдинок, проте на 2 раунд він не вийшов. Таким чином, українець оформив перемогу на чемпіонаті Європи.

Додамо, що Коломієць взяв участь у турнірі, перебуваючи у відпустці. Після перемоги він повернувся на фронт боронити Україну. До речі, українці посіли на ЧЄ 2-ге загальнокомандне місце.

Відео бою Кирило Коломієць — Санан Алієві

"Довідка": спецпідрозділ "Kraken" — окремий розвідувально-диверсійний підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Раніше повідомлялося, що відомий російський боєць ММА сенсаційно програв глухим нокаутом, після чого висловив невдоволення суддівством.

Нагадаємо, легенду російського ММА висміяли за слова про санкції.