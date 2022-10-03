Зламав ногу об суперника. Моторошна травма в ММА (відео)

Річард Паленсія програв поєдинок технічним нокаутом

Поєдинок турніру зі змішаних єдиноборств Bellator 286 між Річардом Паленсією та Сі Джеєм Хемілтоном завершився достроково. Одного із бійців прямо з октагону забрали до лікарні. Раніше ми розповідали про бій дівчат на очах Цукерберга.

Під час поєдинку Річард завдав лоу-кік супернику. Та з такою силою, що зламав собі ногу.

Хемілтону присудили перемогу технічним нокаутом, а Паленсію відвезли до лікарні, де у нього діагностували перелом малогомілкової та гомілкової кісток.

Нагадаємо, що збірна України виграла чемпіонат Європи з ММА. Наша команда виборола десять медалей і посіла перше місце у загальнокомандному заліку.

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