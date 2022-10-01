Российский боец-чемпион пойдет защищать родину... от здравого смысла

Известный спортсмен был мобилизирован в рф

После объявления о "частичной" мобилизации в рф повестка из военкомата пришла бойцу смешанного стиля Владимиру Минееву.

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Минеев охотно пошел в военкомат и заявил, что готов получить "боевой опыт" в Украине, передает Матч ТВ. Владимир рассказал, что его направили в разведку. Ранее он служил в ВДВ на срочной и контрактной службе.

"Куда поеду – пока не уточнили, наверное, в Подмосковье. Мое отношение (предписание) ничего не решает. Я пришел по повестке, служил срочку и контракт в ВДВ, поэтому и получил ее. Пока у меня только дух призывника, а боевой появится уже на позиции.

Родину защищать нужно всегда, а не только там, куда идут многие из нас. Нужно всегда вставать при гимне, знать его", — сказал Минеев.

В сети высмеяли бойца, ведь на россию никто не нападал. Один из пользователей пошутил, что Владимир собрался защищать родину от здравого смысла.

В сети высмеяли Владимира Минеева за желание пойти воевать в Украину

Отметим, в марте брат Владимира Минеева Петр был ликвидирован на войне в Украине. Он служил в бригаде ВДВ.

Минеев известен тем, что досрочно победил Магомеда Исмаилова в 2021 году. На его счету 16 побед, 1 ничья и 1 поражение в ММА.

Ранее о желании пойти на войну в Украине заявил российский боксер Денис Лебедев. Правда, для этого россиянину не хватает повестки из военкомата. Напомним, российский депутат Роман Терюшков начал борьбу со "спортивным дезертирством".