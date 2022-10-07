Рідкісний нокаут! Боєць випадково вирубив суддю (відео)

Спортсмен хотів ударити суперника, але влучив у рефері

Нещодавно ми розповідали, як боєць ММА зламав ногу об суперника. А тепер на турнірі зі змішаних єдиноборств дісталося рефері.

Інцидент стався на зустрічі між збірними Мексики та Ірландії. Мексиканський боєць виконав ефектний прийом, але замість суперника зарядив ногою у голову судді. Чистий нокаут.

Раніше ми писали, що український боєць стал чемпіоном Європи зі змішаних єдиноборств, а згодом повернувся на фронт.

Нагадаємо, що збірна України виграла чемпіонат Європи з ММА. Наша команда виборола десять медалей і посіла перше місце у загальнокомандному заліку.

Ми також писали, що українська зірка ММА позує для Playboy. Марина Мороз стала першою представницею UFC у журналі для чоловіків.