Рідкісний нокаут! Боєць випадково вирубив суддю (відео)
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Спортсмен хотів ударити суперника, але влучив у рефері
Нещодавно ми розповідали, як боєць ММА зламав ногу об суперника. А тепер на турнірі зі змішаних єдиноборств дісталося рефері.
Інцидент стався на зустрічі між збірними Мексики та Ірландії. Мексиканський боєць виконав ефектний прийом, але замість суперника зарядив ногою у голову судді. Чистий нокаут.
Раніше ми писали, що український боєць стал чемпіоном Європи зі змішаних єдиноборств, а згодом повернувся на фронт.
Нагадаємо, що збірна України виграла чемпіонат Європи з ММА. Наша команда виборола десять медалей і посіла перше місце у загальнокомандному заліку.
Ми також писали, що українська зірка ММА позує для Playboy. Марина Мороз стала першою представницею UFC у журналі для чоловіків.