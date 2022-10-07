Редкий нокаут! Боец случайно вырубил судью (видео)
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Спортсмен хотел ударить соперника, но попал в рефери
Недавно мы рассказывали, как боец ММА сломал ногу об соперника. А теперь на турнире по смешанным единоборствам досталось рефери.
Инцидент произошел на матчевой встрече между сборными Мексики и Ирландии. Мексиканский боец исполнил эффектный прием, но вместо соперника зарядил ногой в голову судьи. Чистый нокаут.
Ранее мы писали, что украинский боец стал чемпионом Европы по смешанным единоборствам, а затем вернулся на фронт.
Напомним, что сборная Украины выиграла чемпионат Европы по ММА. Наша команда завоевала десять медалей и заняла первое место в общекомандном зачете.
Мы также писали, что украинская звезда ММА позирует для Playboy. Марина Мороз стала первой представительницей UFC в журнале для мужчин.