Редкий нокаут! Боец случайно вырубил судью (видео)

Спортсмен хотел ударить соперника, но попал в рефери

Недавно мы рассказывали, как боец ММА сломал ногу об соперника. А теперь на турнире по смешанным единоборствам досталось рефери.

Инцидент произошел на матчевой встрече между сборными Мексики и Ирландии. Мексиканский боец исполнил эффектный прием, но вместо соперника зарядил ногой в голову судьи. Чистый нокаут.

Ранее мы писали, что украинский боец стал чемпионом Европы по смешанным единоборствам, а затем вернулся на фронт.

Напомним, что сборная Украины выиграла чемпионат Европы по ММА. Наша команда завоевала десять медалей и заняла первое место в общекомандном зачете.

Мы также писали, что украинская звезда ММА позирует для Playboy. Марина Мороз стала первой представительницей UFC в журнале для мужчин.