Ломаченко дав прогноз на бій Усик — Ф’юрі (відео)

Ломаченко вважає, що Усик переможе Ф’юрі за допомогою розумного боксу

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях, дворазовий олімпійський чемпіон Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) висловився про потенційний поєдинок між чемпіоном WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (32-0-1, 23 КО).

Відповідний коментар Василь дав Fino Boxing. Український боксер зазначив, що у потенційному поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Усик — Ф’юрі він ставить на Олександра.

"Усик мій друг. Звичайно, я думаю, що він виграє. Він покаже дуже розумний і технічний бокс із Тайсоном Ф’юрі", — сказав Ломаченко.

Додамо, поєдинок Усик — Ф’юрі офіційно ще не оголошено. Раніше американський промоутер Боб Арум говорив, коли може відбутися супербій. До речі, букмекери вважають британця фаворитом у потенційній "дуелі".

Нагадаємо, Ломаченко 29 жовтня проведе бій у США проти небитого американця Джемейна Ортіса (16-0-1, 8 КО). Цей поєдинок покажуть в Україні, а букмекери вже оцінили шанси бійців. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію шоу Ломаченко — Ортіс.