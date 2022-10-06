Легендарний боксер обізвав Ломаченка гібридом

Пол Маліньяджі розповів, у чому унікальність українського боксера

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Пол Маліньяджі заявив, що Василь Ломаченко – яскравий представник суміші боксерських культур. Нагадаємо, українець 29 жовтня проведе бій із Ортісом.

"Раніше був чіткий західний стиль боксу, особливо у Північній Америці. І був європейський стиль. Нині вже є східноєвропейський стиль.

Більший рух верхньою частиною тіла це прийшло з Північної Америки. Тяжкі атаки по корпусу — з Південної та Центральної Америки. Європейці вирізнялися "стоячим" боксерським стилем, технічнішим, більш сфокусованим на ногах. І східноєвропейський стиль — жорсткіший, з малими рухами головою, з добрими основами та важким ударом.

Я вважаю, що зараз усі стилі поєднуються. Ми бачимо Ломаченка — бійця зі Східної Європи, який має дуже гнучкий стиль. З впливом американського стилю, такий собі гібридний стиль. На мою думку, якщо ти зможеш правильно поєднати всі стилі докупи, ти зробиш такого чудового бійця, як Ломаченко", — цитує Маліньяджі vringe.

Нагадаємо, що українець уже розпочав тренування. І запросив до свого табору громилу з Пуерто-Ріко.

Раніше ми писали, що у планах промоутерської компанії Top Rank звести у рингу ексчемпіона світу у двох вагових категоріях Шакура Стівенсона та ексчемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка. Бій Стівенсона та Ломаченка може пройти вже наступного року.