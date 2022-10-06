Легендарный боксер обозвал Ломаченко гибридом

Пол Малиньяджи рассказал, в чем уникальность украинского боксера

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Пол Малиньяджи заявил, что Василий Ломаченко — яркий представитель смеси боксерских культур. Напомним, украинец 29 октября проведет бой с Ортисом.

"Ранее был четкий западный стиль бокса, особенно в Северной Америке. И был европейский стиль. Сейчас уже есть восточноевропейский стиль.

Большее движение верхней частью тела — это пришло из Северной Америки. Тяжелые атаки по корпусу — из Южной и Центральной Америки. Европейцы выделялись "стоячим" боксерским стилем, более техничным, больше сфокусированным на ногах. И восточноевропейский стиль — более жесткий, с малыми движениями головой, с хорошими основами и тяжелым ударом.

Я считаю, что сейчас все стили смешиваются. Мы видим Ломаченко — бойца из Восточной Европы, у которого очень гибкий стиль. С влиянием американского стиля, такой себе гибридный стиль. По-моему мнению, если ты сможешь правильно соединить все стили воедино, ты сделаешь такого превосходного бойца, как Ломаченко", — цитирует Малиньяджи vringe.

Напомним, что украинец уже приступил к тренировкам. И пригласил в свой лагерь громилу из Пуэрто-Рико.

Ранее мы писали, что в планах промоутерской компании Top Rank свести в ринге экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Шакура Стивенсона и экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко. Бой Стивенсона и Ломаченко — может пройти уже в следующем году.