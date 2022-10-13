Этот парень очень крепкий: Ломаченко назвал сильные стороны Ортиса

Украинец проводил спарринги с будущим соперником

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко сейчас находится в США, где готовится к бою с Джемейном Ортисом.

Поединок состоится 29 октября, "Телеграф" ведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко — Ортис.

На тренировке украинский боксер в двух словах охарактеризовал своего будущего соперника.

"Ортис — непростой соперник. Я спарринговал с этим парнем, он очень хорош, очень техничный, со скоростью, чувством дистанции. Мне нужно будет показать себя с лучшей стороны. Лучший стиль, лучшие навыки, лучшие качеств. Сделать все, что я могу и умею", — сказал Ломаченко в интервью ESNEWS.

Напомним, что украинец на время подготовки к бою с Ортисом пригласил в свой лагерь громилу из Пуэрто-Рико.

Ранее мы писали, что в планах промоутерской компании Top Rank свести в ринге экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Шакура Стивенсона и экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко. Бой Стивенсона и Ломаченко — может пройти уже в следующем году.