Ломаченко заметили в США с украинским флагом

Боксер в Штатах готовится к бою с Ортисом

Бывший чемпион мира по боксу в трех весовых категориях Василий Ломаченко уже находится в США. За океан украинец улетел заранее, чтобы подготовиться к бою с Джемейном Ортисом.

На выходных Ломаченко стал гостем боксерского шоу в США. В сети появились фотографии боксера, сообщает XSport. На снимках Василий позирует с украинским флагом.

Отметим, что Ломаченко после победы над Комми появился в ринге с флагом, но не Украины. Что спровоцировало огромный скандал на родине.

Напомним, что украинец на время подготовки к бою с Ортисом пригласил в свой лагерь громилу из Пуэрто-Рико.

Ранее мы писали, что в планах промоутерской компании Top Rank свести в ринге экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Шакура Стивенсона и экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко. Бой Стивенсона и Ломаченко — может пройти уже в следующем году.