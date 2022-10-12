Ломаченко заметили в США с украинским флагом
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Боксер в Штатах готовится к бою с Ортисом
Бывший чемпион мира по боксу в трех весовых категориях Василий Ломаченко уже находится в США. За океан украинец улетел заранее, чтобы подготовиться к бою с Джемейном Ортисом.
На выходных Ломаченко стал гостем боксерского шоу в США. В сети появились фотографии боксера, сообщает XSport. На снимках Василий позирует с украинским флагом.
Отметим, что Ломаченко после победы над Комми появился в ринге с флагом, но не Украины. Что спровоцировало огромный скандал на родине.
Напомним, что украинец на время подготовки к бою с Ортисом пригласил в свой лагерь громилу из Пуэрто-Рико.
Ранее мы писали, что в планах промоутерской компании Top Rank свести в ринге экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Шакура Стивенсона и экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко. Бой Стивенсона и Ломаченко — может пройти уже в следующем году.