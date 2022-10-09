Тайсон Фьюри срочно ищет врача: что случилось с "Цыганским бароном"

Британскому боксеру нужен психолог

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри признался, что не может завершить карьеру. Промоутеры боксера сейчас договариваются о бое с Александром Усиком.

По словам британца, у него нет никаких амбиций. Но и бросить любимое дело никак не получается.

"Я не могу уйти из бокса. Возможно, есть врач, психолог или еще кто-то, кто действительно мог бы мне помочь, поскольку я думаю, что мне необходима психологическая помощь, чтобы отпустить это.

Если вы сегодня спросите меня, ради чего я боксирую, то у меня нет каких-то целей или амбиций. Я дерусь, поскольку чувствую, что мне нужен бокс внутри меня, чтобы сохранять мой рассудок. Я каждый день дерусь ради выживания", — цитирует Фьюри fightnews.info.

Кстати, сам Фьюри уже начал психологическую подготовку к предстоящему поединку. Британский чемпион привел в ринг своего маленького сына и все время называл его Усиком. Фьюри показывал, что драться с украинцем, все равно что с ребенком.

Кстати, свой следующий бой чемпион мира хочет провести 3 декабря. Фьюри недавно бросил вызов Мануэль Чарру.