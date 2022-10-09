Тайсон Ф’юрі терміново шукає лікаря: що трапилося з "Циганським бароном"

Британському боксеру потрібен психолог

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі зізнався, що не може завершити кар’єру. Промоутери боксера зараз домовляються про бій із Олександром Усиком.

За словами британця, він не має жодних амбіцій. Але й кинути улюблену справу не виходить.

"Я не можу піти з боксу. Можливо, є лікар, психолог або ще хтось, хто справді міг би мені допомогти, оскільки я думаю, що мені потрібна психологічна допомога, щоб відпустити це.

Якщо ви сьогодні запитаєте мене, заради чого я боксую, то я не маю якихось цілей чи амбіцій. Я б’юся, оскільки відчуваю, що мені потрібен бокс усередині мене, щоб зберігати мій розум. Я щодня б’юся заради виживання", — цитує Ф’юрі fightnews.info.

До речі, сам Ф’юрі вже розпочав психологічну підготовку до майбутнього поєдинку. Британський чемпіон привів у ринг свого маленького сина і весь час називав його Усиком. Ф’юрі показував, що битися з українцем, все одно, що з дитиною.

До речі, наступний бій чемпіон світу хоче провести 3 грудня. Ф’юрі нещодавно кинув виклик Мануель Чарру.