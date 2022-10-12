Ломаченка помітили у США з українським прапором

Боксер у Штатах готується до бою з Ортісом

Колишній чемпіон світу з боксу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко вже перебуває у США. За океан українець відлетів заздалегідь, щоб підготуватися до бою з Джемейном Ортісом.

На вихідних Ломаченко став гостем боксерського шоу у США. У мережі з’явилися фотографії боксера, повідомляє XSport. На знімках Василь позує із українським прапором.

Зазначимо, що Ломаченко після перемоги над Коммі з’явився у рингу з прапором, але не України. Що спровокувало величезний скандал на батьківщині.

Нагадаємо, що українець на час підготовки до бою з Ортісом запросив до свого табору громилу з Пуерто-Ріко.

Раніше ми писали, що в планах промоутерської компанії Top Rank звести в рингу ексчемпіона світу у двох вагових категоріях Шакура Стівенсона та ексчемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка. Бій Стівенсона та Ломаченка може пройти вже наступного року.