Цей хлопець дуже міцний: Ломаченко назвав сильні сторони Ортіса

Українець проводив спаринги з майбутнім суперником

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко зараз перебуває у США, де готується до бою з Джемейном Ортісом.

Поєдинок відбудеться 29 жовтня, "Телеграф" веде онлайн-трансляцію бою Ломаченко — Ортіс.

На тренуванні український боксер кількома словами охарактеризував свого майбутнього суперника.

"Ортіс — непростий суперник. Я спарингував з цим хлопцем, він дуже міцний, дуже технічний, зі швидкістю, почуттям дистанції. Мені потрібно буде показати себе з кращого боку. Найкращий стиль, найкращі навички, найкращі якості. Зробити все, що я можу і вмію", — сказав Ломаченко в інтерв’ю ESNEWS.

Нагадаємо, що українець на час підготовки до бою з Ортісом запросив до свого табору громилу з Пуерто-Ріко.

Раніше ми писали, що в планах промоутерської компанії Top Rank звести в рингу ексчемпіона світу у двох вагових категоріях Шакура Стівенсона та ексчемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка. Бій Стівенсона та Ломаченка може пройти вже наступного року.