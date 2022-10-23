Бере за душу: з’явилося промо бою Ломаченко — Ортіс (відео)

Рейтинговий поєдинок відбудеться 29 жовтня у США

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко має намір повернути собі титули. Однак спочатку потрібно пройти через рейтинговий бій. 29 жовтня у Нью-Йорку Ломаченко зустрінеться з Джемейном Ортісом. "Телеграф" веде онлайн-трансляцію бою Ломаченко — Ортіс.

Напередодні поєдинку промоутерська компанія Top Rank опублікувала яскравий проморолик. У ньому згадується й війна в Україні.

До речі, Василь Ломаченко розповів, як діставався України після початку повномасштабної війни. Боксерові довелося пливти на човні.

Раніше Ломаченко назвав свою головну мету у боксі. Українець хоче провести поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу з королем легкого дивізіону Девіном Хейні. Нагадаємо, що нещодавно Хейні захистив титули у поєдинку проти Джорджа Камбососа.