Берет за душу: появилось промо боя Ломаченко — Ортис (видео)

Рейтинговый поединок пройдет 29 октября в США

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко намерен вернуть себе титулы. Однако для начала нужно пройти через рейтинговый бой. 29 октября в Нью-Йорке Ломаченко встретится с Джемейном Ортисом. "Телеграф" ведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко — Ортис.

Накануне поединка промоутерская компания Top Rank опубликовала яркий проморолик. В нем упоминается и война в Украине.

Кстати, Василий Ломаченко рассказал, как добирался в Украину после начала полномасштабной войны. Боксеру пришлось плыть на лодке.

Ранее Ломаченко назвал свою главную цель в боксе. Украинец хочет провести поединок за звание абсолютного чемпиона мира с королем легкого дивизиона Девином Хэйни. Напомним, что недавно Хэйни защитил титулы в поединке против Джорджа Камбососа.