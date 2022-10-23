Берет за душу: появилось промо боя Ломаченко — Ортис (видео)
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Рейтинговый поединок пройдет 29 октября в США
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко намерен вернуть себе титулы. Однако для начала нужно пройти через рейтинговый бой. 29 октября в Нью-Йорке Ломаченко встретится с Джемейном Ортисом. "Телеграф" ведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко — Ортис.
Накануне поединка промоутерская компания Top Rank опубликовала яркий проморолик. В нем упоминается и война в Украине.
Кстати, Василий Ломаченко рассказал, как добирался в Украину после начала полномасштабной войны. Боксеру пришлось плыть на лодке.
Ранее Ломаченко назвал свою главную цель в боксе. Украинец хочет провести поединок за звание абсолютного чемпиона мира с королем легкого дивизиона Девином Хэйни. Напомним, что недавно Хэйни защитил титулы в поединке против Джорджа Камбососа.