"Разносчик пропаганды": Ломаченко обвинили в "переобувании" (видео)

Боксер опубликовал неоднозначный пост в Instagram

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях украинец Василий Ломаченко (16-2, 11 КО), посетивший недавно благотворительный вечер Александра Усика в Калифорнии, опубликовал промо видео к своему бою с Джермейном Ортисом (16-0-1, 8 КО) и нарвался на критику в сети.

Спортсмен разместил видео на своей официальной странице в Instagram. Некоторые украинцы раскритиковали Василия за "переобувание" в ролике, ведь ранее он долгое время молчал о войне и ни разу не высказывался на тему полномасштабного вторжения рф в Украину.

На видео говорится, что Василий после начала полномасштабного вторжения рф встал на защиту родины (вступил в ряды теробороны, — Ред.), отказавшись от мечты стать абсолютным чемпионом мира. Теперь украинец вновь загорелся этой мечтой.

"Украинский герой возвращается", — гласит сообщение под видео.

В сети напомнили Ломаченко, что герои на данный момент находятся на передовой, а один из пользователей назвал Василия "разносчиком пропаганды", намекая на связь боксера с РПЦ МП, ролики с представителями которой он нередко выставлял в соцсетях.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию шоу Ломаченко — Ортис. Этот бой также можно будет посмотреть онлайн в Украине. Фаворитом дуэли является украинец.