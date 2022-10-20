Такого Усика вы еще не видели: что надел боксер

Боксер готовится к благотворительному аукциону

Фонд чемпиона WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика 20 октября в Штатах проведет благотворительный вечер. Недавно Зеленский сделал Усика послом.

Во время благотворительного вечера в Калифорнии состоится аукцион с эксклюзивными призами, сообщает Usyk Foundation. Один лот Усик уже показал — это боксерская перчатка, творение известного литовского скульптора Сигитаса Снираса.

Кстати, анонсировал Усик мероприятие в элегантном смокинге с бабочкой. В такой одежде боксер редко появляется на публике, обычно он предпочитает спортивный стиль.

Ранее мы писали, что журнал The Ring сделал для Усика именной пояс. Украинец завоевал его после победы над Этони Джошуа.

Между прочим, в лагере Тайсона Фьюри над Усиком готовят расправу и обещают его поджарить. Хотя боксеры еще и не договорились о поединке за звание абсолютного чемпиона мира.