Такого Усика ви ще не бачили: що одягнув боксер

Боксер готується до благодійного аукціону

Фонд чемпіона WBO, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика 20 жовтня у Штатах проведе благодійний вечір. Нещодавно Зеленський зробив Усика послом.

Під час благодійного вечора у Каліфорнії відбудеться аукціон із ексклюзивними призами, повідомляє Usyk Foundation. Один лот Усик уже показав — це боксерська рукавичка, творіння відомого литовського скульптора Сігітаса Сніраса.

До речі, анонсував Усик захід в елегантному смокінгу з метеликом. У такому одязі боксер рідко з’являється на публіці, зазвичай він віддає перевагу спортивному стилю.

Раніше ми писали, що журнал The Ring зробив для Усика іменний пояс. Українець завоював його після перемоги над Етоні Джошуа.

Між іншим, у таборі Тайсона Ф’юрі над Усиком готують розправу та обіцяють його підсмажити. Хоча боксери ще й не домовились про поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу.