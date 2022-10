Усику підігнали новий чемпіонський пояс – виглядає він шикарно (фото)

Український боксер отримав нагороду від The Ring

Журнал The Ring оновив власний чемпіонський пояс у надважкій вазі. Це сталося після того, як новим володарем титулу став Олександр Усик.

Усик став чемпіоном за версією The Ring після перемоги над Ентоні Джошуа. Раніше титулом володів Тайсон Ф’юрі. Але британець відмовився від нього і ось чому.

"Журнал The Ring — організація, яка не санкціонує поєдинки, тому я б не ставив їх поряд з іншими поясами. Але пояс журналу The Ring я тримав близько до свого серця, бо це святий Грааль боксу, це титул Рокі Бальбоа.

Є методика в моєму божевіллі. Я відмовився від титулу журналу The Ring, щоб за нього могли побитися. Щоб таким чином я став триразовим чемпіоном журналу The Ring і поєднався в небі з Мухаммедом Алі – єдиним, хто ставав триразовим чемпіоном журналу The Ring.

Тому я віддав пояс спеціально, щоб повернути потім його назад", — сказав Ф’юрі.

Новий пояс уже готовий. На ньому ім’я чемпіона світу – Олександра Усика.

Тайсон Фьюрі може собі повернути титул, якщо погодиться на бій за звання абсолютного чемпіона світу з Усиком.

До речі, у таборі Ф’юрі над Усиком готують розправу та обіцяють його підсмажити. Не впевнений у перемозі українця і його менеджер.