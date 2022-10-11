Усик не поб’є Ф’юрі: менеджер українця приголомшив заявою

Егіс Клімас розповів, коли чекати на чемпіонський бій

Тайсон Фьюрі вихваляється в мережі, як легко переможе Олександра Усика. Але поки що бій за звання абсолютного чемпіона світу під великим питанням.

Про плани Усика розповів менеджер українського боксера Егіс Клімас.

"Усик точно не повернеться в ринг цього року. Він чекає зараз лише уніфікації. Сподіватимемося, Тайсон прийде до тями, і якщо не буде проблем, то бій відбудеться в лютому.

Прогноз? Ф’юрі — великий хлопець. Я сказав би, що Усик не поб’є його, але Усик може перемогти Ф’юрі.

Існує велика різниця між побити та перемогти. Усик побив Белью, Усик переміг Джошуа. Він не побив Джошуа, він виграв у Джошуа. Перегляньте другий бій з Джошуа і порахуйте, скільки можливостей для нокауту було у Усика. А потім скажете мені, чи побив він Джошуа чи переміг. Він виграв у Джошуа кожен раунд, але не побив його", — цитує Клімаса vringe.

Подивіться, як Усик бився з Джошуа:

До речі, чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф’юрі нещодавно зізнався, що йому потрібний психолог.

У таборі Ф’юрі над українцем готують розправу та обіцяють його підсмажити.