Усик не побьет Фьюри: менеджер украинца огорошил заявлением

Эгис Климас рассказал, когда ждать чемпионский бой

Тайсон Фьюри хвастается в сети, как легко победит Александра Усика. Но пока бой за звание абсолютного чемпиона мира под большим вопросом.

О планах Усика рассказал менеджер украинского боксера Эгис Климас.

"Усик точно не вернется в ринг в этом году. Он ждет сейчас только унификации. Будем надеяться, Тайсон образумится, и если не будет проблем, то бой состоится в феврале.

Прогноз? Фьюри — большой парень. Я бы сказал, что Усик не побьет его, но Усик может победить Фьюри.

Существует большая разница между побить и победить. Усик побил Белью, Усик победил Джошуа. Он не побил Джошуа, он выиграл у Джошуа. Пересмотрите второй бой с Джошуа и посчитайте, сколько возможностей для нокаута было Усика. А потом скажете мне, побил он Джошуа или победил. Он выиграл у Джошуа каждый раунд, но не побил его", — цитирует Климаса vringe.

Посмотрите, как Усик дрался с Джошуа:

Кстати, чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри недавно признался, что ему нужен психолог.

В лагере Фьюри над украинцем готовят расправу и обещают его поджарить.