Усику давали миллионы, а он сбежал: неожиданное заявление об украинском боксере

Тайсон Фьюри был готов провести бой с Усиком в декабре

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри недавно признался, что ему нужен психолог. А теперь рассказал о своих потенциальных соперниках.

"Деонтею Уайлдеру я хорошо надавал в прошлый раз. И ему понадобилось много времени, чтобы восстановиться. Поэтому не навязывайте мне четвертый поединок с Уайлдером", — заявил боксер в интервью SecondsOut.

"Есть еще Усик, который не хочет драться. Мы предложили ему миллионы за бой в декабре, а он сбежал. С*чке не нужен этот поединок. Потом есть бодибилдер Джошуа. Он сбежал от самого большого гонорара, который только мог заработать. Он придумал миллион отмазок – какие-то коммерческие права.

Если Уайлдер побьет Хелениуса, ему сделают финальный элиминатор с Энди Руисом. У нас с Уайлдером были три хороших поединка. Если он снова станет обязательным претендентом, и я не получу бой с этим мелким средневесом, придется снова подраться с Деонтеем?", – цитирует боксера Спорт24.

Кстати, сам Фьюри уже начал психологическую подготовку к предстоящему поединку c Усиком. Британский чемпион привел в ринг своего маленького сына и все время называл его Усиком. Фьюри показывал, что драться с украинцем, все равно что с ребенком.